Hermès, vendite in aumento del 10% nel terzo trimestre con miglioramento in Cina

Hermès

(Teleborsa) -, colosso francese del lusso, ha comunicato che lehanno continuato a crescere nel, raggiungendo i 3,9 miliardi di euro, in aumento del 10% a tassi di cambio costanti (sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti, secondo il consensus di Visible Alpha), in leggero miglioramento rispetto al secondo trimestre, in particolare in Europa, nelle Americhe e in Asia.Ildel gruppo ammontava a 11,9 miliardi di euro a fine settembre 2025, in aumento del 9% a tassi di cambio costanti e del 6% a tassi di cambio correnti rispetto allo stesso periodo del 2024.L', escluso il Giappone (+4%), ha proseguito la sua crescita in tutti i Paesi,. Nel terzo trimestre, la regione ha beneficiato della strategia value della casa, della fidelizzazione della clientela locale e dello sviluppo qualitativo della rete."Nel terzo trimestre, Hermès sta mantenendo la sua rotta, grazie a una solida crescita che riflette la forza del nostro modello - ha commentatodi Hermès - Restiamo concentrati sulla gestione delle incertezze, grazie alla fedeltà dei nostri clienti e all'impegno dei nostri dipendenti".A fine settembre 2025, lehanno avuto un impatto negativo di 254 milioni di euro sul fatturato.Nel, nonostante le incertezze economiche, geopolitiche e monetarie in tutto il mondo, il gruppo conferma un obiettivo ambizioso di crescita del fatturato a tassi di cambio costanti.