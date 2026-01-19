Milano 16-gen
45.800 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 -0,07%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 16-gen
10.235 -0,04%
Francoforte 16-gen
25.297 0,00%

Finanza
ASM International, ordini e ricavi per quarto trimestre superiori alle aspettative
(Teleborsa) - ASM International, multinazionale olandese attiva che produce apparecchiature per il settore dei semiconduttori, ha annunciato ordini per il quarto trimestre pari a circa 800 milioni di euro, ben al di sopra delle indicazioni precedenti (che erano per un livello leggermente superiore ai 637 milioni di euro registrati nel terzo trimestre), e ricavi per il quarto trimestre pari a 698 milioni di euro, superando anche in questo caso l'intervallo precedentemente stimato di 630-660 milioni di euro.

Gli ordini superiori alle aspettative sono stati trainati da una ripresa degli ordini dalla Cina verso la fine del trimestre, nonché da solidi ordini nel segmento della logica avanzata/fonderia, si legge in una nota. Il rialzo dei ricavi riflette principalmente le solide vendite nel segmento della logica avanzata/fonderia e le forti vendite di ricambi e servizi.

Supportata dal miglioramento del trend degli ordini nel quarto trimestre, ASM prevede che i ricavi del primo trimestre 2026, a tassi di cambio costanti, registreranno un solido aumento rispetto al quarto trimestre 2025.
