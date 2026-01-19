ASM International, ordini e ricavi per quarto trimestre superiori alle aspettative

ASM International

(Teleborsa) -, multinazionale olandese attiva che produce apparecchiature per il settore dei semiconduttori, ha annunciatoper ilpari a circa 800 milioni di euro, ben al di sopra delle indicazioni precedenti (che erano per un livello leggermente superiore ai 637 milioni di euro registrati nel terzo trimestre), eper il quarto trimestre pari a 698 milioni di euro, superando anche in questo caso l'intervallo precedentemente stimato di 630-660 milioni di euro.Gli ordini superiori alle aspettative sono stati trainati da una, nonché da solidi ordini nel segmento della logica avanzata/fonderia, si legge in una nota. Il rialzo dei ricavi riflette principalmente le solide vendite nel segmento della logica avanzata/fonderia e le forti vendite di ricambi e servizi.Supportata dal miglioramento del trend degli ordini nel quarto trimestre, ASM prevede che i ricavi del, a tassi di cambio costanti, registreranno unrispetto al quarto trimestre 2025.