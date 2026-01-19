ASM International, ordini e ricavi per quarto trimestre superiori alle aspettative

(Teleborsa) - ASM International
, multinazionale olandese attiva che produce apparecchiature per il settore dei semiconduttori, ha annunciato ordini
per il quarto trimestre
pari a circa 800 milioni di euro, ben al di sopra delle indicazioni precedenti (che erano per un livello leggermente superiore ai 637 milioni di euro registrati nel terzo trimestre), e ricavi
per il quarto trimestre pari a 698 milioni di euro, superando anche in questo caso l'intervallo precedentemente stimato di 630-660 milioni di euro.
Gli ordini superiori alle aspettative sono stati trainati da una ripresa degli ordini dalla Cina verso la fine del trimestre
, nonché da solidi ordini nel segmento della logica avanzata/fonderia, si legge in una nota. Il rialzo dei ricavi riflette principalmente le solide vendite nel segmento della logica avanzata/fonderia e le forti vendite di ricambi e servizi.
Supportata dal miglioramento del trend degli ordini nel quarto trimestre, ASM prevede che i ricavi del primo trimestre 2026
, a tassi di cambio costanti, registreranno un solido aumento
rispetto al quarto trimestre 2025.