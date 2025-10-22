Litix, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

Litix

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 2,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione artistica del marmo, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 93%.Viene ricordato che nel primo semestre 2025 il Gruppo ha registrato un Valore della Produzione di 2,95 milioni di euro, in calo rispetto a 3,39 milioni di euro del 1H24, a causa dell'. L'EBITDA è pari a 0,37 milioni di euro (vs 0,61 mln), con un EBITDA margin del 12,5% (vs 17,8%). L'EBIT si attesta a 0,08 milioni di euro (vs 0,26 mln), con un EBIT margin del 2,6%. Il Net Income ammonta a 0,05 milioni di euro (vs 0,26 mln). La NFP passa da -0,11 milioni di euro cash positive a 0,82 milioni di euro di debito.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il 1H25, gli analisti hannosia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzionepari a 6,50 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,85 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 13,1%.Per gli, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 9,50 milioni di euro (CAGR 24-27: 13,9%) nel FY27E, con EBITDA pari a 1,45 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 15,3%), in crescita rispetto a 0,78 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 12,1%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP cash positive pari a 1,25 milioni di euro.