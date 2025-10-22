Milano 17:20
Londra: nuovo spunto rialzista per SEGRO
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fondo d'investimento immobiliare inglese, che avanza bene del 2,46%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SEGRO rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, SEGRO è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,122 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,019. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,226.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
