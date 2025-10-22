Madrid: positiva la giornata per Acciona Energia

(Teleborsa) - Bene il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, con un rialzo del 2,00%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Acciona Energia
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24,75 Euro. Primo supporto visto a 24,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)