Manovra, Calderone: destiniamo oltre 2 miliardi a lavoro e produttività

(Teleborsa) - "E' importante dire che su una manovra da 18 miliardi destiniamo più di 2 miliardi al lavoro e alla produttività
. Questo credo sia il dato di massima da cui poi partire per commentare gli interventi". Così il Ministro del lavoro Calderone a Radio Anch'io
parlando della manovra e sottolineando che la maggioranza ha lavorato su interventi che sono molto ampi, a partire dal tema dei rinnovi contrattuali.
Il nostro obiettivo è quello di sostenere una nuova stagione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
come richiesto sia dalle associazioni datoriali che dai sindacati dei lavoratori, ma mettendo anche delle risorse importanti con una tassazione agevolata, un'imposta sostitutiva del 5%
per tutti i redditi fino a 28 mila euro. È un modo di sostenere quelli che sono i livelli contrattuali più bassi e soprattutto il rinnovo complessivo di tutta una serie di contratti che sono in attesa, ecco perché abbiamo indicato come finestra temporale per i rinnovi il 2026, però beneficeranno dell'aliquota agevolata anche tutti quei rinnovi contrattuali che sono stati fatti e chiusi nel 2025 e che prevedono dei pagamenti, delle tranche di pagamento anche nel 2026".
Accanto a questo attenzione al tema della produttività
, abbiamo nuovamente abbassato l'aliquota IRPEF sulle premialità,
sui premi di risultato, portandola all'1% e ampliando invece il rang
e e quindi la soglia per la tassazione agevolata fino a 5 mila euro.
"Sosteniamo anche gli sforzi dei lavoratori nel momento in cui sono adibiti ad attività lavorative scomode, per cui detassiamo i notturni, i festivi, le indennità di turno fino a 1.500 euro e fino a 40 mila euro di reddito con un'aliquota agevolata del 15%,
ma ci sono anche interventi sul welfare, sulla conciliazione".
"Altra cosa importante da segnalare è l'aumento della soglia di esenzione dalla tassazione dei ticket, dei buoni pasto elettronici
che passano da 8 euro a 10 euro nel settore privato, abbiamo, come detto, interventi sulla conciliazione, anche i bonus per le mamme con due o più figli aumentano da 40 a 60 euro al mese, ci sono anche interventi ovviamente sul fronte delle assunzioni
, quindi del sostegno alle aziende che assumono giovani donne e anche tutte le assunzioni che avvengono nella zona economica speciale del Mezzogiorno".
Per noi è importante dire che c'è un sostegno complessivo a quello che in questo momento per noi è l'elemento ovviamente di centralità anche di tutte quelle che sono le nostre politiche di inclusione sociale
, cioè il lavoro, i numeri parlano e raccontano di un mercato del lavoro che ha un tasso di disoccupazione che è il più basso di sempre
, occorre continuare a sostenere ovviamente la domanda di lavoro delle imprese"
, conclude Calderone.