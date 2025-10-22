Parigi: performance negativa per Stellantis

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Stellantis
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,25. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)