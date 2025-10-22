Milano 12:07
Parigi: performance negativa per Stellantis

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Stellantis è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,25. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
