Milano
17:24
42.195
-1,06%
Nasdaq
17:24
24.881
-0,98%
Dow Jones
17:24
46.746
-0,38%
Londra
17:24
9.522
+1,01%
Francoforte
17:24
24.139
-0,79%
Mercoledì 22 Ottobre 2025, ore 17.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
22 ottobre 2025 - 15.00
Il
FTSE Italia All-Share Financials
perde l'1,06%, continuando la seduta a 35.455,86 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials
Vola a Piazza Affari il FTSE Italia All-Share Financials
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Financials
-1,15%
Altre notizie
Piazza Affari: performance negativa per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: in perdita il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: scatto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: brillante l'andamento del FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: si muove sotto la parità il FTSE Italia All-Share Financials
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto