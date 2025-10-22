Milano 17:24
42.195 -1,06%
Nasdaq 17:24
24.881 -0,98%
Dow Jones 17:24
46.746 -0,38%
Londra 17:24
9.522 +1,01%
Francoforte 17:24
24.139 -0,79%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Saipem

Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che avanza bene dell'1,92%.
