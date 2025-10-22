Milano 12:08
42.451 -0,46%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:08
9.505 +0,83%
Francoforte 12:08
24.304 -0,11%

Piazza Affari: NewPrinces si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: NewPrinces si muove verso il basso
Ribasso scomposto per il gruppo agroalimentare italiano, che esibisce una perdita secca del 9,88% sui valori precedenti.
