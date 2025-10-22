Milano 17:25
Piazza Affari: positiva la giornata per Saipem

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Saipem rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società ingegneristica italiana, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,314 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,35 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,294.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
