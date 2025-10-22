Milano 17:26
42.209 -1,03%
Nasdaq 17:26
24.899 -0,91%
Dow Jones 17:26
46.771 -0,33%
Londra 17:26
9.524 +1,03%
Francoforte 17:26
24.154 -0,72%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il re del cachemire, con un ribasso del 2,68%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo status tecnico di medio periodo di Brunello Cucinelli ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 90,47 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 92,21, mentre il primo supporto è stimato a 88,73.

