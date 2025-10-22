Reckitt Benckiser conferma guidance 2025. Bene affari nei mercati emergenti

Reckitt Benckiser

(Teleborsa) - Il produttore britannico di beni di consumo, che ha nel suo portafoglio marchi come Finish, Durex e Veet, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno coned ha riconfermato le sue previsioni per il 2025, grazie alla robusta domanda dei suoi prodotti nei mercati emergenti ed alla ripresa nelle principali economie sviluppate.La società ha registrato una parità di perimetro,di crescita del 6,4% formulate dall'azienda.La performance è stataa parità di perimetro, grazie al buon andamento degli affari nei, che da soli hanno messo a segno une dal recupero in Europa e Nord America., prevedendo una crescita dei ricavi a perimetro costante di oltre il 4% nelle sue attività Core e tra il 3% e il 4% per il gruppo nel suo complesso. La società ha inoltre dichiarato di aspettarsi un altro anno di crescita dell'EPS adjusted.