Reckitt Benckiser conferma guidance 2025. Bene affari nei mercati emergenti

(Teleborsa) - Il produttore britannico di beni di consumo Reckitt Benckiser
, che ha nel suo portafoglio marchi come Finish, Durex e Veet, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con vendite superiori alle attese
ed ha riconfermato le sue previsioni per il 2025, grazie alla robusta domanda dei suoi prodotti nei mercati emergenti ed alla ripresa nelle principali economie sviluppate.
La società ha registrato un aumento dei ricavi del 7%
a parità di perimetro, superando le previsioni
di crescita del 6,4% formulate dall'azienda.
La performance è stata trainata dalla divisione Core, cresciuta del 6,7%
a parità di perimetro, grazie al buon andamento degli affari nei mercati emergenti
, che da soli hanno messo a segno un incremento del 15,5%
e dal recupero in Europa e Nord America.Reckitt ha mantenuto le sue previsioni per il 2025
, prevedendo una crescita dei ricavi a perimetro costante di oltre il 4% nelle sue attività Core e tra il 3% e il 4% per il gruppo nel suo complesso. La società ha inoltre dichiarato di aspettarsi un altro anno di crescita dell'EPS adjusted.