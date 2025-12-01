Londra: nuovo spunto rialzista per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa
, che avanza bene del 2,05%.
La tendenza ad una settimana di Reckitt Benckiser Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Reckitt Benckiser Group
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 58,83 sterline. Prima resistenza a 60,29. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 57,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)