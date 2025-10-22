Separazione carriere, Foglieni (AIGA): “Undici punti per il sì al referendum”

(Teleborsa) - "SullaIn vista del prossimo referendum, l’ha elaborato un manifesto in undici punti a favore del sì, con l’obiettivo di promuovere un dibattito tecnico, non politico, chiarendo le ragioni della nostra posizione. Siamo uniti nel sostenerle". Lo ha affermatonel corso del convegno "", organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati alla Camera dei deputati per itra magistratura giudicante e requirente.L’onorevole, ha sottolineato la necessità di "informare i cittadini sul prossimo referendum e non banalizzare l’argomento,. La riforma sta avanzando ed è una riforma epocale, il governo è determinato a portarla avanti".ha evidenziato come oggi appaia necessario "modificare la struttura ordinamentale della giurisdizione. In vista del referendum, temo gli esiti: la vittoria del no legittimerebbe politicamente la magistratura e pregiudicherebbe l’equilibrio istituzionale. Di certo, invece, l".Per"non c’è motivo perché la riforma non sia portata a termine., negli altri sistemi europei c’è e sono stati celebrati procedimenti anche duri nei confronti di altissimi esponenti delle istituzioni. Non c’è stato alcun fenomeno autoritario".Per: "Il documento tecnico di AIGA parte da un dato: la. Quindi rimane confermata l’unicità dell’organo giudiziario e viene ribadita l’autonomia dei magistrati. La riforma, tra l’altro, determinerebbe una maggiore specializzazione per uffici requirenti e giudicanti che permetterebbe di ridurre il carico di lavoro e ridurre i tempi dei processi. Dunque, maggiore efficienza e benefici per i cittadini. Il rischio di una perdita della cultura della giurisdizione? Argomento fragile, anzi al contrario potrebbe essere un’opportunità"., ha sottolineato: "L’intervento di riforma rappresenta un cambiamento epocale nel sistema giudiziario italiano ed esalta le norme sulla giurisdizione in linea ai principi del giusto processo. Distinguere sulovvero l’arbitro del giudizio e una parte processuale, è coerente con la finalità di garantire il pieno contraddittorio e l’equidistanza delle parti e contribuisce ad assicurare il rispetto dei principi di terzietà e imparzialità, che all’idea stessa di giurisdizione sono connaturati quali postulati dell’equità del giudizio. Sulla coerenza costituzionale dell’intervento la risposta può trovarsi, d’altro canto, in una, che ha affermato che la costituzione non contiene alcun principio che precluda la configurazione di carriere separate".