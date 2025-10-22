Ucraina: l'Europa prepara un piano da 12 punti con Kiev

(Teleborsa) - Gli europei corrono in soccorso di Volodymyr Zelensky
e lavorano con l'Ucraina su una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra della Russia
lungo le attuali linee di battaglia, respingendo le rinnovate richieste di Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kiev ceda territori in cambio di un accordo di pace. "Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, che il popolo ucraino merita: le tattiche dilatorie della Russia hanno dimostrato più volte che l'Ucraina è l'unica parte seriamente intenzionata a raggiungere la pace ed è sotto gli occhi di tutti che Putin continua a scegliere la violenza e la distruzione – dichiarano in una dichiarazione congiunta i leader di Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Polonia, Norvegia, Finlandia e delle istituzioni europee i
n tandem con Zelensky a cui si uniranno poi anche Spagna e Svezia
–. Dobbiamo aumentare la pressione sull'economia russa e sulla sua industria della difesa, finché Putin non sarà pronto ala pace –. Stiamo elaborando misure per sfruttare appieno il valore dei beni sovrani russi immobilizzati, in modo che l'Ucraina disponga delle risorse di cui ha bisogno".
I leader fanno sapere che si riuniranno al Consiglio Europeo
e nella coalizione dei volenterosi "per discutere come portare avanti questo lavoro e sostenere ulteriormente l'Ucraina".Tra i punti,
secondo quanto riferisce Bloomberg, si conta "il rientro dei bambini ucraini rapiti e avviati alle adozioni forzate, lo scambio di prigionieri, le garanzie di sicurezza a Kiev, la concessione di fondi per riparare i danni subiti dall'invasione russa e un percorso per entrare rapidamente nell'Ue".
Le sanzioni imposte a Mosca
verrebbero in questo quadro "gradualmente rimosse" ma gli asset della Banca Centrale russa, congelati dall'Occidente, non verrebbero restituiti sino a che Mosca non concordi di contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina. Le restrizioni verrebbero però ripristinate immediatamente se la Russia attaccasse nuovamente il suo vicino.
Mosca e Kiev avvierebbero negoziati sulla governance dei territori occupati,
anche se né l'Europa né l'Ucraina sarebbero disposte a riconoscere legalmente alcun territorio occupato come russo. Un comitato di pace presieduto da Donald Trump
sarebbe infine chiamato a supervisionare l'attuazione del piano proposto.(Foto: Yehor Milohrodskyi su Unsplash)