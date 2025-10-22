UniCredit, utile 3° trimestre sopra le attese a 2,6 miliardi di euro. Guidance confermata

(Teleborsa) - UniCredit
ha comunicato che l'utile netto
si è attestato a 2,6 miliardi di euro nel 3trim25
(superiore al consensus fornito dalla società), in rialzo del 4,7% anno su anno, portando l'utile netto complessivo nei 9mesi25 a 8,7 miliardi, in rialzo del 12,9% rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente.
Il rendimento sul patrimonio netto tangibile (RoTE
) si è attestato al 19,1% nel trimestre e al 21,7% nei nove mesi, supportato dall'eccellenza operativa e del capitale, e dalle solide protezioni a tutela del conto economico. I ricavi netti si sono attestati a 6,1 miliardi nel 3trim25, in rialzo del 1,2% rispetto all'anno precedente, comprensivi di un margine di interesse (NII) pari a 3,4 miliardi di euro, di commissioni e risultato netto della gestione assicurativa pari a 2,1 miliardi di euro e di rettifiche su crediti (LLPs) pari a 0,1 miliardi.
Scendendo ancora più nei dettagli, il margine di interesse
è diminuito del 2,7% trimestre su trimestre attestandosi a 3,4 miliardi di euro, un risultato resiliente alla luce dei più bassi tassi di interesse nel trimestre, in gran parte dovuto ad una gestione disciplinata del pass-through sui depositi, che ha chiuso il trimestre ad una media di circa il 30 per cento. Il margine di interesse è diminuito del 5,4% anno su anno. La prioritizzazione da parte del Gruppo di clienti e segmenti redditizi e di qualità è risultata in un margine di interesse netto pari a 3,3 miliardi di euro nel 3trim25. Nel 3trim25, le commissioni e il risultato netto della gestione assicurativa
sono cresciuti dello 0,3% trimestre su trimestre, e del 7,6% anno su anno, trainati in parte da elevate commissioni su investimenti.
Il Costo del Rischio (CoR
) è rimasto strutturalmente basso pari a 10 punti base con 113 milioni di euro di rettifiche su crediti nel trimestre. Il Gruppo detiene un portafoglio creditizio di buona qualità con elevati livelli di copertura e robuste linee di difesa con circa 1,7 miliardi di euro di overlays
sulle esposizioni in bonis. Il Gruppo ha generato organicamente 89 punti base di capitale nel 3trim25, pari a 2,6 miliardi di euro, a supporto della distribuzione pari a 2,7 miliardi di euro accantonata per gli azionisti nel trimestre. Dopo aver assorbito 117 punti base dal consolidamento a patrimonio netto della partecipazione del 26% in Commerzbank
, il CET1
ratio si è attestato al 14,8%, ben al di sopra rispetto all'obiettivo manageriale per un CET1 ratio fra il 12,5% e il 13%. Gli RWA si sono attestati a 291,5 miliardi di euro nel 3trim25, in rialzo del 1,3% trim/trim e in rialzo del 4,9% a/a.
Il Gruppo conferma la guidance
per l'utile netto del FY25 a circa 10,5 miliardi di euro, escluse azioni manageriali a beneficio del FY26 e del FY27. Le ambizioni di medio periodo rimangono invariate, con un utile netto nel FY27 superiore a 11 miliardi di euro, RoTE superiore al 20%, e crescita a doppia cifra di EPS e DPS nel periodo FY24-27. In linea con l'impegno di UniCredit verso la creazione di valore per gli azionisti, la distribuzione totale a valere sul FY25 è confermata a pari o superiore 9,5 miliardi di euro, dei quali almeno 4,75 miliardi di euro nella forma di dividendo in contanti. La tranche residua del riacquisto di azioni a valere sul 2024, pari a 1,8 miliardi di euro, inizierà entro la fine di ottobre.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una risoluzione per distribuire un acconto dividendo
agli azionisti sui risultati del FY25 per un ammontare complessivo pari a 2,2 miliardi di euro, equivalente ad un dividendo per azione (DPS) pari a 1,4282 euro. L'ammontare "per azione" è calcolato sulle azioni in circolazione aventi diritto al 20 ottobre 2025. Le date attese sono: data di stacco della cedola il 24 novembre 2025, data di registrazione il 25 novembre 2025, e data di pagamento il 26 novembre 2025.