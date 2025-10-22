UniCredit, utile 3° trimestre sopra le attese a 2,6 miliardi di euro. Guidance confermata

UniCredit

(Teleborsa) -ha comunicato che l'si è attestato a 2,6 miliardi di euro nel(superiore al consensus fornito dalla società), in rialzo del 4,7% anno su anno, portando l'utile netto complessivo nei 9mesi25 a 8,7 miliardi, in rialzo del 12,9% rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente.Il rendimento sul patrimonio netto tangibile () si è attestato al 19,1% nel trimestre e al 21,7% nei nove mesi, supportato dall'eccellenza operativa e del capitale, e dalle solide protezioni a tutela del conto economico. I ricavi netti si sono attestati a 6,1 miliardi nel 3trim25, in rialzo del 1,2% rispetto all'anno precedente, comprensivi di un margine di interesse (NII) pari a 3,4 miliardi di euro, di commissioni e risultato netto della gestione assicurativa pari a 2,1 miliardi di euro e di rettifiche su crediti (LLPs) pari a 0,1 miliardi.Scendendo ancora più nei dettagli, ilè diminuito del 2,7% trimestre su trimestre attestandosi a 3,4 miliardi di euro, un risultato resiliente alla luce dei più bassi tassi di interesse nel trimestre, in gran parte dovuto ad una gestione disciplinata del pass-through sui depositi, che ha chiuso il trimestre ad una media di circa il 30 per cento. Il margine di interesse è diminuito del 5,4% anno su anno. La prioritizzazione da parte del Gruppo di clienti e segmenti redditizi e di qualità è risultata in un margine di interesse netto pari a 3,3 miliardi di euro nel 3trim25. Nel 3trim25, lesono cresciuti dello 0,3% trimestre su trimestre, e del 7,6% anno su anno, trainati in parte da elevate commissioni su investimenti.Il Costo del Rischio () è rimasto strutturalmente basso pari a 10 punti base con 113 milioni di euro di rettifiche su crediti nel trimestre. Il Gruppo detiene un portafoglio creditizio di buona qualità con elevati livelli di copertura e robuste linee di difesa con circa 1,7 miliardi di euro disulle esposizioni in bonis. Il Gruppo ha generato organicamente 89 punti base di capitale nel 3trim25, pari a 2,6 miliardi di euro, a supporto della distribuzione pari a 2,7 miliardi di euro accantonata per gli azionisti nel trimestre. Dopo aver assorbito 117 punti base dal consolidamento a patrimonio netto della partecipazione del 26% in, ilratio si è attestato al 14,8%, ben al di sopra rispetto all'obiettivo manageriale per un CET1 ratio fra il 12,5% e il 13%. Gli RWA si sono attestati a 291,5 miliardi di euro nel 3trim25, in rialzo del 1,3% trim/trim e in rialzo del 4,9% a/a.Il Gruppoper l'utile netto del FY25 a circa 10,5 miliardi di euro, escluse azioni manageriali a beneficio del FY26 e del FY27. Le ambizioni di medio periodo rimangono invariate, con un utile netto nel FY27 superiore a 11 miliardi di euro, RoTE superiore al 20%, e crescita a doppia cifra di EPS e DPS nel periodo FY24-27. In linea con l'impegno di UniCredit verso la creazione di valore per gli azionisti, la distribuzione totale a valere sul FY25 è confermata a pari o superiore 9,5 miliardi di euro, dei quali almeno 4,75 miliardi di euro nella forma di dividendo in contanti. La tranche residua del riacquisto di azioni a valere sul 2024, pari a 1,8 miliardi di euro, inizierà entro la fine di ottobre.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una risoluzione per distribuire unagli azionisti sui risultati del FY25 per un ammontare complessivo pari a 2,2 miliardi di euro, equivalente ad un dividendo per azione (DPS) pari a 1,4282 euro. L'ammontare "per azione" è calcolato sulle azioni in circolazione aventi diritto al 20 ottobre 2025. Le date attese sono: data di stacco della cedola il 24 novembre 2025, data di registrazione il 25 novembre 2025, e data di pagamento il 26 novembre 2025.