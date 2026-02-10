Commerzbank, utile cala meno delle attese nel 2025. Nuovo buyback da 540 milioni di euro

Commerzbank

(Teleborsa) -, banca tedesca che si sta difendendo da una possibile acquisizione da parte dell'italiana, ha generato undi 2,63 miliardi di euro nel, in calo rispetto ai 2,68 miliardi di euro del 2024, su cui pesano le spese di ristrutturazione per la trasformazione della banca. Le attese degli analisti, in base al consensus pubblicato dallo stesso istituto tedesco, erano di 2,54 miliardi di euro. Prima delle spese di ristrutturazione, l'utile netto è aumentato di circa il 13%, raggiungendo il livello record di 3 miliardi di euro."Il 202per Commerzbank e ci impegniamo a condividere questo risultato con i nostri investitori - ha dichiarato la- In totale, restituiremo 2,7 miliardi di euro di capitale, una cifra leggermente superiore a quanto ci eravamo impegnati a raggiungere".Come delineato nella strategia "Momentum", Commerzbank restituirà ai propri azionisti il ??100% del risultato netto prima delle spese di ristrutturazione e al netto delle cedole di Additional Tier 1 (AT1). Al fine di attuare il rimborso del capitale, il board ha deciso oggi di avviare un. A partire dal 12 febbraio, la banca riacquisterà azioni proprie per un. Inoltre, la banca intende proporre all'assemblea annuale del 20 maggio 2026 un dividendo maggiorato di 1,10 euro per azione per l'esercizio finanziario trascorso (vs 0,65 euro nel 204). Includendo il riacquisto di azioni proprie di circa 1 miliardo di euro completato a dicembre 2025, il rimborso del capitale per l'esercizio finanziario 2025 ammonta a un totale di 2,7 miliardi di euro.Il riacquisto di azioni proprie ora deciso è il. Si prevede che sarà completato entro il 26 marzo di quest'anno., Chief Risk Officer di Commerzbank, continuerà a ricoprire il suo attuale contratto fino alla fine del 2026, ma ha deciso, per motivi personali, di. Ha informato il Consiglio di Sorveglianza della sua decisione nella riunione del 10 febbraio, che avviato la ricerca di un successore e ne comunicherà l'esito a tempo debito.