USA, scorte petrolio settimanali a sorpresa in calo

(Teleborsa) - Sono scese contro le attese
le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 17 ottobre 2025, sono diminuiti di circa 1 milione di barili
a 422,8 MBG, contro attese per un incremento di 2,2 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un calo di 1,48 MBG, arrivando a 115,6 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una riduzione di 2,1 milioni di barili a quota 216,7 MBG.
Le riserve strategiche di petrolio
sono aumentate di 0,8 milioni a 408,6 MBG.