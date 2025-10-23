A Piazza Affari corre Avio

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda aerospaziale italiana
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,58%.
Lo scenario su base settimanale di Avio
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Avio
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,83 Euro con tetto rappresentato dall'area 47,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)