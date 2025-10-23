Milano 11:03
A Piazza Affari corre Avio

Migliori e peggiori, Spazio
A Piazza Affari corre Avio
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda aerospaziale italiana, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,58%.

Lo scenario su base settimanale di Avio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Avio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,83 Euro con tetto rappresentato dall'area 47,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
