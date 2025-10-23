Aeronautica, Mecaer Aviation Group inaugura un nuovo stabilimento in Canada

(Teleborsa) -, azienda che opera a livello mondiale nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e servizi per il settore dell’aeronautica, ha inaugurato ina Laval (Montreal) ildedicato ai trattamenti superficiali per, un’operazione strategica che consolida la presenza industriale del Gruppo in Nord America e rafforza il ruolo dell’Italia nel settore aerospaziale internazionale.L’intervento rappresenta una tappa fondamentale nel piano di sviluppo internazionale dell’azienda con sede centrale a Borgomanero (Novara), volto ad accrescere lae a potenziare il livello di integrazione tecnologica delle proprie strutture in Nord America.Il nuovo impianto, esteso su una superficie di circa 5.000 metri quadrati, nasce con l’obiettivo difasi produttive ad alto valore aggiunto – come plating, painting, HVOF, test non distruttivi e shot-peening – fino ad oggi affidate a fornitori esterni. L’operazione consentirà a Mecaer di garantire maggiore autonomia, tempi di consegna certi e standard di qualità ancora più elevati, rafforzando la propria capacità di presidiare l’intero ciclo di realizzazione dei sistemi di atterraggio per elicotteri e business jet, dal design alla produzione."Il completamento del polo canadese rappresenta un passo decisivo nella nostra strategia di crescita internazionale – sottolinea, Amministratore Delegato di Mecaer Aviation Group –. La scelta di investire in un impianto proprietario per i trattamenti superficiali, presa nel 2022 per rispondere alle criticità post-pandemiche della supply chain, ci consente oggi di verticalizzare le fasi più strategiche, garantendo continuità, efficienza e qualità. Il nuovo stabilimento, tecnologicamente avanzato e sostenibile, ci permette di presidiare un segmento produttivo ad alto valore aggiunto, rafforzando la competitività del Gruppo e la capacità di rispondere alle esigenze dei principali costruttori aeronautici con tempi certi e standard elevati. È il risultato di un impegno costante, che valorizza le competenze delle nostre persone e la visione industriale di lungo periodo che guida Mecaer".L'ampliamento è stato reso possibile anche grazie al sostegno di, in collaborazione con