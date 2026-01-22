Innoway conferma al Mimit impegni Piano e investimenti stabilimento Trieste

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi unper l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto industriale di, la joint venture tra illa società produttrice di vagoni ferroviari subentrata nelle attività dello stabilimento Bagnoli della Rosandra a Trieste, precedentemente gestito dal gruppo finlandese Wartsila.Nel corso dell’incontro,- che sarà pienamente operativo entro il 2027 - in materia dipari a circaed ha illustrato lo stato di avanzamento del processo diLa società ha annunciato la nomina del nuovola realizzazione di unavolta a garantire maggiore efficienza nella gestione del piano di rilancio. Sul, sono impiegati ad oggi nel sito di Trieste circa, ma l'ambizioso piano industriale prevede la reintegrazione completa di tutto il personale precedentemente impiegato nel sito corrispondente a circa 260 persone.Al Ministero sono stati anche illustrati idi attività che, da luglio a dicembre 2025, ha visto produrre, a fronte della previsione di. Entro il 2027 l'impianto raggiungerà la, affermando il ruolo di Innoway Trieste come leader europeo nella moderna produzione di carri ferroviari per il trasporto di merci su rotaia, con una produzione, una volta, dia tecnologia avanzata."Il percorso intrapreso negli ultimi mesi è estremamente positivo e i risultati già raggiunti dimostrano la solidità del piano industriale e la determinazione con cui i soci e l’azienda stanno lavorando per il rilancio dello stabilimento di Trieste", ha affermato l'Ad, aggiungendo "l’aumento progressivo della capacità produttiva, gli investimenti programmati e l’attenzione allo sviluppo delle competenze delle persone rappresentano basi concrete per una crescita sostenibile e di lungo periodo".Il Ministero ha calendarizzato uned ha espresso apprezzamento per i passi in avanti compiuti dall’azienda.