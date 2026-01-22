Innoway conferma al Mimit impegni Piano e investimenti stabilimento Trieste

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi un nuovo tavolo al Mimit
per l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto industriale di Innoway Trieste
, la joint venture tra il Gruppo Msc e Innofreight,
la società produttrice di vagoni ferroviari subentrata nelle attività dello stabilimento Bagnoli della Rosandra a Trieste, precedentemente gestito dal gruppo finlandese Wartsila.
Nel corso dell’incontro, l’azienda ha confermato gli impegni previsti nel piano industriale
- che sarà pienamente operativo entro il 2027 - in materia di investimenti
pari a circa 100 milioni
ed ha illustrato lo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione sul fronte occupazionale
.
La società ha annunciato la nomina del nuovo amministratore delegato Giorgio Bobbio,
la realizzazione di una riorganizzazione manageriale
volta a garantire maggiore efficienza nella gestione del piano di rilancio. Sul fronte occupazionale
, sono impiegati ad oggi nel sito di Trieste circa 90 dipendenti
, ma l'ambizioso piano industriale prevede la reintegrazione completa di tutto il personale precedentemente impiegato nel sito corrispondente a circa 260 persone.
Al Ministero sono stati anche illustrati i risultati dei primi mesi
di attività che, da luglio a dicembre 2025, ha visto produrre 170 carri ferroviari
, a fronte della previsione di superare le 600 unità nell’anno 2026
. Entro il 2027 l'impianto raggiungerà la piena capacità
, affermando il ruolo di Innoway Trieste come leader europeo nella moderna produzione di carri ferroviari per il trasporto di merci su rotaia, con una produzione, una volta a regime
, di oltre 1.000 carri
a tecnologia avanzata.
"Il percorso intrapreso negli ultimi mesi è estremamente positivo e i risultati già raggiunti dimostrano la solidità del piano industriale e la determinazione con cui i soci e l’azienda stanno lavorando per il rilancio dello stabilimento di Trieste", ha affermato l'Ad Giorgio Bobbio
, aggiungendo "l’aumento progressivo della capacità produttiva, gli investimenti programmati e l’attenzione allo sviluppo delle competenze delle persone rappresentano basi concrete per una crescita sostenibile e di lungo periodo".
Il Ministero ha calendarizzato un nuovo incontro per fine marzo
ed ha espresso apprezzamento per i passi in avanti compiuti dall’azienda.