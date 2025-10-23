Milano 14:30
Amministratori locali, Savino (MEF): "Via libera al decreto sui rimborsi"

. Sobrietà e trasparenza nelle spese pubbliche

Economia
(Teleborsa) - "È stata raggiunta l’intesa sullo schema di decreto che definisce le modalità di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali durante le missioni istituzionali". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, al termine della seduta odierna della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

"Si tratta di un provvedimento atteso, che introduce criteri chiari, uniformi e trasparenti per la gestione dei rimborsi, assicurando sobrietà, equità e responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche".

"L’accordo segna un passo avanti concreto verso una maggiore armonizzazione delle regole e un impiego più efficiente dei fondi, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Questo intervento valorizza il ruolo degli amministratori locali, riconoscendone l’impegno sul territorio e garantendo al contempo una disciplina omogenea e rigorosa nella gestione delle spese connesse alle funzioni istituzionali. Con il nuovo decreto, il Governo conferma la volontà di promuovere una cultura della sobrietà e della correttezza amministrativa, elementi indispensabili per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni".
