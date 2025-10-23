Amministratori locali, Savino (MEF): "Via libera al decreto sui rimborsi"

(Teleborsa) - "che definisce le modalità di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali durante le missioni istituzionali". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze,l termine della seduta odierna della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.che introduce criteri chiari, uniformi e trasparenti per la gestione dei rimborsi, assicurando sobrietà, equità e responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche".segna un passo avanti concreto verso una maggiore armonizzazione delle regole e un impiego più efficiente dei fondi, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Questo intervento valorizza il ruolo degli amministratori locali, riconoscendone l’impegno sul territorio e garantendo al contempo una disciplina omogenea e rigorosa nella gestione delle spese connesse alle funzioni istituzionali. Con il nuovo decreto,zioni".