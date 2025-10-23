Milano 22-ott
Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,01%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 152,387. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 150,942. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 153,832.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
