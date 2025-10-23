Barclays: Kering sorprende il mercato, Hermès conferma la solidità del lusso francese

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre Kering
ha sorpreso positivamente le attese, mentre Hermès
ha consolidato la crescita a doppia cifra, in linea con le previsioni.
Nella sua analisi Barclays
ha sottolineato che Kering ha registrato ricavi
per 3,4 miliardi di euro
, in calo del 5% a cambi costanti, ma 3% sopra il consenso (-9%). Tutti i marchi hanno battuto le attese, con Saint Laurent
e le "Other Houses
" in progresso rispettivamente del 4% e 6% rispetto alle stime. Il marchio principale Gucci
ha visto un calo del 14% a cambi costanti, meno marcato del previsto (-16%), sostenuto dalla buona performance in Nord America e Europa occidentale, dove le vendite retail sono scese rispettivamente del 13% e 3%.
Il gruppo ha segnalato che le tendenze di inizio quarto trimestre
restano in linea con il Q3, mantenendo invariata la guidance
: Opex in calo di una cifra medio-alta nella seconda metà dell’anno, margine EBIT in flessione su base annua ma in miglioramento rispetto al primo semestre.
Sulla conference call
, Barclays ha evidenziato che il nuovo Ceo Luca De Meo
— atteso a presentare un piano strategico nella primavera 2026 — punta a rilanciare la crescita del fatturato, ottimizzare i costi e ridurre la dipendenza dai consumatori aspirazionali. Parte dei 4 miliardi di euro incassati dalla cessione della divisione beauty a L’Oréal
sarà destinata a nuovi investimenti e al riacquisto di obbligazioni.
Per quanto riguarda Hermès
, invece, gli analisti hanno sottolineato che i ricavi
per 3,9 miliardi di euro, in aumento del 10% a cambi costanti, sono stati perfettamente in linea con il consenso Bloomberg e Barclays (+9%). La crescita è stata a doppia cifra in quasi tutte le aree geografiche, tranne l’Asia Pacifico (+6%). Le Pelletterie
restano il motore principale (+13%), mentre il segmento Profumi & Bellezza
è sceso del 7% su basi di confronto impegnative.
Il gruppo ha confermato l’obiettivo di crescita ambiziosa a medio termine, nonostante le incertezze macroeconomiche e geopolitiche.