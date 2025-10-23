Barclays: Kering sorprende il mercato, Hermès conferma la solidità del lusso francese

Kering

(Teleborsa) - Nel terzo trimestreha sorpreso positivamente le attese, mentreha consolidato la crescita a doppia cifra, in linea con le previsioni.Nella sua analisiha sottolineato che Kering ha registratoper, in calo del 5% a cambi costanti, ma 3% sopra il consenso (-9%). Tutti i marchi hanno battuto le attese, cone le "" in progresso rispettivamente del 4% e 6% rispetto alle stime. Il marchio principaleha visto un calo del 14% a cambi costanti, meno marcato del previsto (-16%), sostenuto dalla buona performance in Nord America e Europa occidentale, dove le vendite retail sono scese rispettivamente del 13% e 3%.Il gruppo ha segnalato che le tendenze di iniziorestano in linea con il Q3, mantenendo invariata la: Opex in calo di una cifra medio-alta nella seconda metà dell’anno, margine EBIT in flessione su base annua ma in miglioramento rispetto al primo semestre.Sulla, Barclays ha evidenziato che il nuovo Ceo— atteso a presentare un piano strategico nella primavera 2026 — punta a rilanciare la crescita del fatturato, ottimizzare i costi e ridurre la dipendenza dai consumatori aspirazionali. Parte dei 4 miliardi di euro incassati dalla cessione della divisione beauty asarà destinata a nuovi investimenti e al riacquisto di obbligazioni.Per quanto riguarda, invece, gli analisti hanno sottolineato che iper 3,9 miliardi di euro, in aumento del 10% a cambi costanti, sono stati perfettamente in linea con il consenso Bloomberg e Barclays (+9%). La crescita è stata a doppia cifra in quasi tutte le aree geografiche, tranne l’Asia Pacifico (+6%). Lerestano il motore principale (+13%), mentre il segmentoè sceso del 7% su basi di confronto impegnative.Il gruppo ha confermato l’obiettivo di crescita ambiziosa a medio termine, nonostante le incertezze macroeconomiche e geopolitiche.