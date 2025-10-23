Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:00
25.034 +0,62%
Dow Jones 18:00
46.623 +0,07%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,41%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 42.381,93 punti

In breve, Finanza
Milano conclude in progresso dello 0,41%, archiviando la sessione a 42.381,93 punti.
