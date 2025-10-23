Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,72%

SSE a 3.888,08 punti

Indice SSE -0,72% a quota 3.888,08 all'apertura pomeridiana.
