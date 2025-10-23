Datrix, Bossi: semestrale molto positiva, mercato pronto per le nostre soluzioni applicative di AI

(Teleborsa) - "Abbiamo appena presentato la semestrale che ha dato dei, in crescita dal punto di vista dei ricavi, su tutte le linee di business, e soprattutto una, che dà a noi un, dove confermiamo comunque la crescita lato ricavi e un EBITDA che raddoppia rispetto all'anno scorso". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.Sul fronte del business, "in termini dic'è un", ha sottolineato Bossi. "Quindi noi, che siamo sia sulla parte di monetization dei dati sia sulla parte di ottimizzazione dei processi industriali, vediamo una crescita significativa su entrambe le linee. Devo dire con delle crescite forse più forti nella parte Industrial & Business Processes"."Noi abbiamo la fortuna di, quindi su settori diversi dalle banche, assicurazioni alla sanità, all'industria manifatturiera, dove abbiamo diversi clienti molto importanti. Abbiamo progetti con le principali banche soprattutto da un punto di vista di AI Compliance Security e GDPR, dove c'è una forte attenzione anche con l'introduzione, l'anno prossimo, dell'AI Act.", ha spiegato il General Manager che ha ricordato anche delle "utilities per le quali il tema del consumo dell'energia è estremamente importante", considerato poi "il proliferare di data center che sono molto energivori".Datrix quindi lavora su uno "spettro molto ampio di applicazioni che risolvono dei temi di business specifici di tutte le aziende"."La prospettiva di mercato è sicuramente in forte crescita", ha chiarito Bossi. "Quando parliamo di AI non parliamo di un settore maturo, ma di un. In particolare, noi lavorando sulle AI applicativa abbiamo vissutosulle quali oggi noi siamo in grado di. Oggi il. C'è unanell'area applicativa. Quindi la nostra proiezione sul futuro è molto positiva"."Dal punto di vista del posizionamento - ha concluso Bossi - siamo forse l'unica società italiana ad avere una tecnologia già costruita negli anni, che ci consente oggi di essere posizionati perfettamente nello sviluppo di queste soluzioni per tutti i clienti importanti che abbiamo in Italia".