Energia: firmato memorandum tra Italia e Montenegro

(Teleborsa) -della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il ministro dell’Energia e delle miniere del Montenegro, Admir Šahmanovic, hanno sottoscritto oggi al MASE, alla presenza del Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajic, il memorandum di intesa bilaterale sull’integrazione del mercato elettrico tra Italia e Montenegro.- ha sottolineato il Ministro Pichetto Fratin - testimonia gli ottimi rapporti tra Italia e Montenegro nel settore energetico e la forte collaborazione su temi centrali quali sicurezza energetica e percorso europeo di Podgorica. Questa intesa sostiene infatti l'integrazione del Montenegro nel mercato elettrico italiano ed europeo, favorendo il rafforzamento delle interconnessioni tra i due Paesi che già possono contare dal 2019 sul collegamento per la trasmissione elettrica “Monita”“Noi seguiamo con attenzione questo processo - ha garantito il Ministro Pichetto Fratin alla delegazione montenegrina -