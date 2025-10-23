Milano
Giovedì 23 Ottobre 2025, ore 11.22
Fiducia imprese Francia (MoM) in ottobre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
23 ottobre 2025 - 09.05
Francia,
Fiducia imprese in ottobre su base mensile (MoM) 101 punti
, in aumento rispetto al precedente 97 punti (la previsione era 96 punti).
