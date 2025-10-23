Milano 9:52
42.400 +0,45%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 9:52
9.525 +0,10%
24.091 -0,25%

Francia, a ottobre sentiment imprese manifatturiere sale a sorpresa a 101 punti

Economia, Macroeconomia
Francia, a ottobre sentiment imprese manifatturiere sale a sorpresa a 101 punti
(Teleborsa) - Cresce la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di ottobre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 101 punti, contro le attese che prevedevano un calo a 96 punti dopo i 97 punti del mese precedente.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi scende a 96 punti da 98 di settembre, mentre il clima nel commercio al dettaglio balza a 99 punti da 92.

Il sentiment complessivo delle imprese sale di un punto a 97 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sale a 96 punti (da 93).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
Condividi
```