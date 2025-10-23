Francia, a ottobre sentiment imprese manifatturiere sale a sorpresa a 101 punti

(Teleborsa) - Cresce la fiducia delle imprese manifatturiere francesi
nel mese di ottobre 2025
. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese
(INSEE), si attesta a 101 punti
, contro le attese che prevedevano un calo a 96 punti dopo i 97 punti del mese precedente.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi
scende a 96 punti da 98 di settembre, mentre il clima nel commercio al dettaglio
balza a 99 punti da 92.
Il sentiment complessivo delle imprese
sale di un punto a 97 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale
sale a 96 punti (da 93).(Foto: Anthony Choren su Unsplash)