G20 Istruzione in Sudafrica: Valditara presenta il documento degli studenti di NextGen AI di Napoli sull'IA

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara,
ha mantenuto l’impegno assunto al NextGen AI
, portando all’attenzione del G20 Istruzione di Skukuza, in Sudafrica,
il documento redatto dagli studenti dei 40 Paesi
che hanno partecipato al primo Summit internazionale sull’Intelligenza Artificiale
nella scuola svoltosi recentemente a Napoli.
Nel corso dei lavori, il Ministro ha presentato e distribuito il documento
, sottolineando l’importanza dei sette punti elaborati a Napoli, che rappresentano un appello concreto per una scuola capace di coniugare innovazione e sviluppo umano. Tra le proposte più significative figurano l’Expo del G20 dedicata all’orientamento e alle professioni del futuro
, un programma internazionale di formazione dei docenti sull’intelligenza artificiale e un piano per favorire la partecipazione delle scuole ai Fori internazionali sull’IA e sull’istruzione digitale.
"Ho voluto che la voce dei giovani di Napoli arrivasse fino al G20 perché rappresenta una sintesi autentica dei valori su cui deve fondarsi la scuola del futuro
: rispetto, responsabilità e fiducia nella conoscenza. Dall’Italia parte un messaggio chiaro: l’istruzione è la vera leva per lo sviluppo
", ha dichiarato Valditara.
Il Ministro ha inoltre richiamato le politiche italiane di contrasto alla dispersione scolastica, evidenziando i risultati positivi di Agenda Sud
, che sta contribuendo a ridurre i divari territoriali e a rafforzare il successo formativo nelle aree più fragili del Paese. Un passaggio significativo è stato dedicato anche alla riforma dell’istruzione tecnica e professionale, che consente ai giovani di acquisire competenze realmente spendibili nel mondo del lavoro
, aprendo loro prospettive concrete di crescita.
Nel suo intervento, il Ministro ha ribadito che l’Italia continuerà a promuovere un modello educativo capace di unire qualità e occupazione
, investendo sulla formazione dei docenti, sull’innovazione didattica e sul dialogo tra scuola, territorio e imprese.