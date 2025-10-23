G20 Istruzione in Sudafrica: Valditara presenta il documento degli studenti di NextGen AI di Napoli sull'IA

(Teleborsa) - Ilha mantenuto l’impegno assunto al, portando all’attenzione delil documento redatto dagliche hanno partecipato al primonella scuola svoltosi recentemente a Napoli.Nel corso dei lavori, il, sottolineando l’importanza dei sette punti elaborati a Napoli, che rappresentano un appello concreto per una scuola capace di coniugare innovazione e sviluppo umano. Tra le proposte più significative figurano, un programma internazionale di formazione dei docenti sull’intelligenza artificiale e un piano per favorire la partecipazione delle scuole ai Fori internazionali sull’IA e sull’istruzione digitale."Ho voluto che la voce dei giovani di Napoli arrivasse fino al G20 perché rappresenta: rispetto, responsabilità e fiducia nella conoscenza. Dall’Italia parte un messaggio chiaro:", ha dichiarato Valditara.Il Ministro ha inoltre richiamato le politiche italiane di contrasto alla dispersione scolastica,, che sta contribuendo a ridurre i divari territoriali e a rafforzare il successo formativo nelle aree più fragili del Paese. Un passaggio significativo è stato dedicato anche alla riforma dell’istruzione tecnica e professionale, che, aprendo loro prospettive concrete di crescita.Nel suo intervento, il Ministro ha ribadito che, investendo sulla formazione dei docenti, sull’innovazione didattica e sul dialogo tra scuola, territorio e imprese.