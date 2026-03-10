Milano 9:17
45.064 +2,36%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 9:17
10.391 +1,38%
23.890 +2,05%

OPA Eles, Xenon depositerà un supplemento al documento di offerta

Finanza
OPA Eles, Xenon depositerà un supplemento al documento di offerta
(Teleborsa) - EBidCo, veicolo societario controllato indirettamente da Xenon Private Equity VIII, ha annunciato la pubblicazione di un supplemento al documento di offerta relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment, società quotata sull'Euronext Growth Milan.

Il supplemento, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti e depositato presso la Consob, si è reso necessario in seguito alle modifiche apportate all'Accordo Quadro lo scorso 2 marzo 2026. L'atto modificativo, stipulato tra Xenon e i Soci Storici dell'emittente, ha comportato una variazione significativa nella struttura dell'operazione: sono state infatti escluse dai conferimenti in natura le azioni a voto plurimo detenute dal socio FZ.

L'Offerente ha precisato che i termini e le condizioni integrali dell'operazione rimangono quelli descritti nel Documento di Offerta originario del 18 dicembre 2025, ora integrati dalle nuove disposizioni.

(Foto: © rawpixel)
Condividi
```