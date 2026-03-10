OPA Eles, Xenon depositerà un supplemento al documento di offerta

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, veicolo societario controllato indirettamente da, ha annunciato la pubblicazione di unrelativo all'volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di, società quotata sull'Euronext Growth Milan.Il supplemento, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti e depositato presso la Consob, si è reso necessario in seguito alleapportate all'lo scorso 2 marzo 2026. L'atto modificativo, stipulato tra Xenon e i Soci Storici dell'emittente, ha comportato una variazione significativa nella struttura dell'operazione: sono state infatti escluse dai conferimenti in natura ledetenute dal socioL'Offerente ha precisato che ie ledell'operazione rimangono quelli descritti nel Documento di Offerta originario del 18 dicembre 2025, ora integrati dalle nuove disposizioni.