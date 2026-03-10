OPA Eles, Xenon depositerà un supplemento al documento di offerta

(Teleborsa) - EBidCo
, veicolo societario controllato indirettamente da Xenon Private Equity VIII
, ha annunciato la pubblicazione di un supplemento al documento di offerta
relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto
volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment
, società quotata sull'Euronext Growth Milan.
Il supplemento, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti e depositato presso la Consob, si è reso necessario in seguito alle modifiche
apportate all'Accordo Quadro
lo scorso 2 marzo 2026. L'atto modificativo, stipulato tra Xenon e i Soci Storici dell'emittente, ha comportato una variazione significativa nella struttura dell'operazione: sono state infatti escluse dai conferimenti in natura le azioni a voto plurimo
detenute dal socio FZ
.
L'Offerente ha precisato che i termini
e le condizioni integrali
dell'operazione rimangono quelli descritti nel Documento di Offerta originario del 18 dicembre 2025, ora integrati dalle nuove disposizioni.(Foto: © rawpixel)