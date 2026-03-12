Agea, per il terzo anno consecutivo l’Annual Performance Report riceve l'ammissibilità dalla Commissione Ue

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha inviato risposta positiva relativamente all’ammissibilità del terzo Annual Performance Report (APR 2025) di Agea. Un documento che indica la rendicontazione di spesa UE degli interventi PAC (FEAGA e FEASR) per un importo totale di 5 miliardi e 268 milioni di euro effettuata dal sistema degli Organismi Pagatori riconosciuti in Italia nel quadro della terza annualità del ciclo di programmazione 2023- 2027.



Per il solo Organismo Pagatore Agea è stato rendicontato a Bruxelles un importo totale di oltre il 50% della suddetta spesa complessiva.

L’Italia è riuscita, per il terzo anno consecutivo, a non chiedere la proroga per la presentazione del documento rispetto ad alcuni Stati membri che, invece, sono stati costretti a richiederla. Le attività dell’Agenzia, infatti, dopo aver aggregato per ciascun intervento la spese in relazione agli input e agli output indicati nel Piano Strategico Nazionale (PSP), ha inviato l’APR all’Autorità di Gestione nazionale (Masaf), agli Organismi Pagatori e all’Organismo di Certificazione per gli adempimenti di competenza a dicembre 2025.



A seguito poi, della presentazione delle dichiarazioni di chiusura conti da parte degli Organismi Pagatori, l’APR 2025 è stato allineato con le stesse ed inviato lo scorso 13 febbraio 2026, da Agea Coordinamento, al Comitato di Monitoraggio italiano - in anticipo rispetto alla scadenza prevista (il 16 febbraio) - e caricato sulla piattaforma SFC2021 dei servizi UE in data 14 febbraio 2026.



Il 6 marzo 2026 è pervenuta ad Agea Coordinamento la comunicazione relativa all’ammissibilità del documento da parte della Commissione europea.

