Lazard, raccolta record per la gestione patrimoniale nel 3Q25 e nei 9M25

Lazard

(Teleborsa) -ha registrato undi 748 milioni di dollari e un. Per i primi nove mesi del 2025, la società ha registrato un fatturato netto di 2.192 milioni e un fatturato netto rettificato di 2.138 milioni.Su base U.S. GAAP, Lazard ha registrato un, pari a 0,65 dollari per azione, diluito, nel terzo trimestre 2025. Per i primi nove mesi del 2025, l'utile netto su base U.S. GAAP è stato di 187 milioni, pari a 1,72 dollari per azione, diluito.Per il terzo trimestre 2025, l', pari a 0,56 dollari per azione, diluito. Per i primi nove mesi del 2025, l'utile netto rettificato è stato di 178 milioni di dollari, pari a 1,64 dollari per azione, diluito.Il comparto dellaha raggiuntonei primi nove mesi del 2025, con 20 amministratori delegati assunti da inizio anno per supportare la crescita a lungo termine.nel terzo trimestre e nei primi nove mesi dell'anno, con flussi netti positivi di 1,6 miliardi di dollari e un patrimonio gestito totale in crescita del 17% da inizio anno."La strategia di crescita a lungo termine di Lazard continua a consolidarsi e a produrre risultati, con ricavi record nel settore della consulenza finanziaria e afflussi record nel settore della gestione patrimoniale da inizio anno", ha dichiarato Peter R., CEO e Presidente. "Vediamo un ambiente sempre più costruttivo per entrambe le nostre attività, con un notevole coinvolgimento dei clienti in tutta l'azienda".