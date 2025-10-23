Lazard, raccolta record per la gestione patrimoniale nel 3Q25 e nei 9M25

(Teleborsa) - Lazard
ha registrato un fatturato netto
di 748 milioni di dollari e un fatturato netto rettificato record di 725 milioni per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2025
. Per i primi nove mesi del 2025, la società ha registrato un fatturato netto di 2.192 milioni e un fatturato netto rettificato di 2.138 milioni.
Su base U.S. GAAP, Lazard ha registrato un utile netto di 71 milioni
, pari a 0,65 dollari per azione, diluito, nel terzo trimestre 2025. Per i primi nove mesi del 2025, l'utile netto su base U.S. GAAP è stato di 187 milioni, pari a 1,72 dollari per azione, diluito.
Per il terzo trimestre 2025, l'utile netto rettificato è stato di 62 milioni di dollari
, pari a 0,56 dollari per azione, diluito. Per i primi nove mesi del 2025, l'utile netto rettificato è stato di 178 milioni di dollari, pari a 1,64 dollari per azione, diluito.
Il comparto della consulenza finanziaria
ha raggiunto ricavi record per 1,3 miliardi
nei primi nove mesi del 2025, con 20 amministratori delegati assunti da inizio anno per supportare la crescita a lungo termine. Raccolta record per la gestione patrimoniale
nel terzo trimestre e nei primi nove mesi dell'anno, con flussi netti positivi di 1,6 miliardi di dollari e un patrimonio gestito totale in crescita del 17% da inizio anno.
"La strategia di crescita a lungo termine di Lazard continua a consolidarsi e a produrre risultati, con ricavi record nel settore della consulenza finanziaria e afflussi record nel settore della gestione patrimoniale da inizio anno", ha dichiarato Peter R. Orszag
, CEO e Presidente. "Vediamo un ambiente sempre più costruttivo per entrambe le nostre attività, con un notevole coinvolgimento dei clienti in tutta l'azienda".