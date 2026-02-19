Lombard Odier, AuM record di 223 miliardi CHF a fine 2025. Risultato operativo +4%

(Teleborsa) -, banca privata svizzera specializzata nella gestione patrimoniale, ha comunicato che a fine 2025 glidel gruppo ha raggiunto i 349 miliardi di franchi svizzeri, con un aumento del 6,5% su base annua. Gli(AuM) hanno raggiunto il livello record di 223 miliardi di franchi svizzeri a fine dicembre (rispetto ai 215 miliardi di franchi svizzeri a fine dicembre 2024), trainati dalla solida raccolta netta e dalla performance degli investimenti.Ildell'intero anno 2025 è aumentato del 4%, attestandosi a 1.394 milioni di franchi svizzeri, trainato da una forte ripresa dei ricavi da commissioni, a testimonianza della natura altamente focalizzata del modello di business, con i ricavi core generati dalla performance degli investimenti. Ioperativi sono rimasti stabili, al netto dei costi straordinari principalmente legati al trasferimento nella nuova sede centrale. L'dell'intero anno è aumentato del 12% su base annua, attestandosi a 200 milioni di franchi svizzeri. Il coefficienteè tra i più alti del settore, attestandosi al 33%, più del doppio di quanto richiesto dall'autorità di regolamentazione."Il nostro obiettivo rimane chiaro: offrire soluzioni di investimento personalizzate che aiutino i nostri clienti a gestire l'incertezza con fiducia -del Gruppo Lombard Odier - In questo senso, il 2025 è stato un anno positivo, poiché abbiamo conseguito performance di investimento da quartile di vertice per i nostri clienti di wealth management e asset management".