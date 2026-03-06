Milano 14:40
Fineco, a febbraio raccolta netta ritocca massimo storico a 1,68 miliardi

(Teleborsa) - A febbraio 2026 la raccolta netta di Fineco ha ritoccato il massimo storico registrato a dicembre 2025 (1.669 milioni di euro) raggiungendo i 1.677 milioni, in crescita del 37% su base annua. L’accelerazione del percorso di crescita intrapreso dalla Banca è confermato dalla capacità di attrazione nei confronti dei nuovi clienti, con il dato di febbraio di 22.385 unità (+11% a/a) che aggiorna il record fatto segnare a gennaio e porta il totale da inizio anno oltre la soglia di 44mila (+14% a/a).

L’asset mix mette in luce un un risultato particolarmente positivo per la componente gestita a 602 milioni (+33% a/a), con un rilevante contributo di Fineco Asset Management pari a 374 milioni di raccolta retail. Anche le altre componenti si dimostrano
particolarmente solide: la diretta è pari a 463 milioni (rispetto agli 11 milioni di febbraio 2025) e l’amministrata a 611 milioni. I ricavi del brokerage, grazie al costante ampliamento sia della raccolta amministrata che della base di clienti attivi, sono pari a circa 23 milioni, attestandosi da inizio 2026 a 45 milioni.

A febbraio, Fineco Asset Management ha registrato 374 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a 0,5 miliardi. Le masse complessive di FAM si attestano a 42,7 miliardi: 30,1 miliardi nella componente retail (+16% a/a) e 12,6 miliardi in quella istituzionale (+5% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 39,5% rispetto al 38,1% di un anno fa.

Il Patrimonio totale è pari a 165,7 miliardi, in aumento rispetto a 144,6 miliardi di febbraio 2025 (+15% a/a). In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 84,8 miliardi da 71,1 miliardi di un anno fa (+19% a/a).

A febbraio sono stati acquisiti 22.385 nuovi clienti (+11% a/a) ritoccando il record del mese precedente (22.010 a gennaio 2026) e portando così il numero di nuovi clienti da inizio anno a 44.395 (+14 % a/a). Il numero dei clienti totali al 28 febbraio 2026 è di 1,84 milioni.

