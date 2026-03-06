Fineco, a febbraio raccolta netta ritocca massimo storico a 1,68 miliardi

Fineco

(Teleborsa) - Aladiharegistrato a dicembre 2025 (1.669 milioni di euro) raggiungendo i 1.677 milioni, in crescita del 37% su base annua. L’accelerazione del percorso di crescita intrapreso dalla Banca è confermato dalla capacità di attrazione nei confronti dei, con il dato di febbraio di 22.385 unità (+11% a/a) che aggiorna il record fatto segnare a gennaio e porta il totale da inizio anno oltre la soglia di 44mila (+14% a/a).L’mette in luce un un risultato particolarmente positivo per laa 602 milioni (+33% a/a), con un rilevante contributo dipari a 374 milioni di raccolta retail. Anche lesi dimostranoparticolarmente solide: laè pari a 463 milioni (rispetto agli 11 milioni di febbraio 2025) e l’a 611 milioni. I, grazie al costante ampliamento sia della raccolta amministrata che della base di clienti attivi, sono pari a circa 23 milioni, attestandosi da inizio 2026 a 45 milioni.A febbraio,ha registrato 374 milioni di, portando la raccolta da inizio anno a 0,5 miliardi. Ledi FAM si attestano a 42,7 miliardi: 30,1 miliardi nella componente(+16% a/a) e 12,6 miliardi in quella(+5% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 39,5% rispetto al 38,1% di un anno fa.Ilè pari a 165,7 miliardi, in aumento rispetto a 144,6 miliardi di febbraio 2025 (+15% a/a). In particolare, lesi attestano a 84,8 miliardi da 71,1 miliardi di un anno fa (+19% a/a).A febbraio sono stati acquisiti 22.385(+11% a/a)del mese precedente (22.010 a gennaio 2026) e portando così il numero di nuovi clienti da inizio anno a 44.395 (+14 % a/a). Il numero deial 28 febbraio 2026 è di 1,84 milioni.