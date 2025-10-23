Milano 13:35
42.454 +0,58%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:35
9.572 +0,60%
Francoforte 13:35
24.141 -0,04%

Londra: rally per Endeavour Mining

Rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,87%.
