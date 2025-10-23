Milano 13:35
Londra: scambi al rialzo per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società mineraria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Anglo American. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 28,97 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 28,34. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 27,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
