Londra: scambi al rialzo per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società mineraria
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Anglo American
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 28,97 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 28,34. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 27,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)