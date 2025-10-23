Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:02
25.041 +0,65%
Dow Jones 18:02
46.625 +0,07%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: giornata negativa in Borsa per Southwest Airlines

Ribasso per la compagnia aerea americana, che passa di mano in perdita del 7,15%.
