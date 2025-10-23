Orange, EBITDAaL 2025 stimato in crescita di almeno il 3,5%

Orange

(Teleborsa) -ha chiuso ilconin crescita su base annua dello 0,8% a 9,99 miliardi di euro, grazie alla crescita dei servizi al dettaglio (+2,6% pari a +192 milioni), in parte compensata dall'andamento dei servizi all'ingrosso (-5,2% pari a -78 milioni), delle vendite di attrezzature (-1,4% pari a -9 milioni) e degli altri ricavi (-9,1% pari a -21 milioni).In termini di, il Gruppo ha mantenuto la sua posizione di leadership nella convergenza in Francia e in Europa. Ha dimostrato un ottimo slancio commerciale nei contratti di telefonia mobile e nella banda larga fissa ad altissima velocità, superando la soglia dei 10 milioni di clienti FTTH in Francia. I servizi mobili hanno registrato 269,7 milioni di accessi in tutto il mondo (+6,6%), inclusi 100,4 milioni di contratti (+5,9%). I servizi fissi hanno registrato 38,1 milioni di accessi in tutto il mondo (-1,5%), con 22,7 milioni di accessi a banda larga fissa (+4,7%), di cui 16,0 milioni a banda larga ad altissima velocità, un'area in continua forte crescita (+13,4%).L'è aumentato del 3,7% a 3,44 miliardi e il margine è migliorato di 0,7 punti. Questo aumento è il risultato di progetti di efficienza operativa e "ci consente di aumentare nuovamente il nostro obiettivo di crescita annuale dell'EBITDAaL ad almeno il 3,5%", ha affermato la società.L'è cresciuto dell'8,3% a 1,47 miliardi e del 5,4% nei nove mesi, principalmente grazie agli investimenti a supporto della crescita in Africa e Medio Oriente. Nel terzo trimestre, l'eCAPEX per le attività di telecomunicazione in percentuale sui ricavi è stato del 14,7%, in linea con l'obiettivo per il 2025.Orange sta rivedendo al rialzo le sue: EBITDAaL in crescita di almeno il 3,5%; disciplina sull'eCAPEX in linea con il Capital Markets Day; flusso di cassa organico dalle attività di telecomunicazione di almeno 3,6 miliardi; rapporto debito netto/EBITDAaL delle attività di telecomunicazione invariato a circa 2x nel medio termine; dividendo minimo di 0,75 euro per azione.Orange effettuerà un pagamento anticipato in contanti del