Milano 11:11
42.400 +0,45%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:11
9.558 +0,45%
Francoforte 11:11
24.060 -0,38%

Piazza Affari: allunga il passo Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: allunga il passo Avio
Grande giornata per l'azienda aerospaziale italiana, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,58%.
Condividi
```