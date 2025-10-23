Milano 13:37
42.452 +0,57%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:37
9.574 +0,62%
Francoforte 13:37
24.140 -0,05%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferretti

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferretti
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di yacht di lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferretti rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'andamento di breve periodo di Ferretti mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 2,895 Euro e supporto a 2,781. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 3,009.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```