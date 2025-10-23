Milano 13:37
42.452 +0,57%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:37
9.574 +0,62%
Francoforte 13:37
24.140 -0,05%

Piazza Affari: calo per Carel Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con un ribasso del 2,38%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Carel Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,11%, rispetto a +1,82% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve di Carel Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
