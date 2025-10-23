Piazza Affari: calo per Carel Industries

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, con un ribasso del 2,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Carel Industries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,11%, rispetto a +1,82% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve di Carel Industries
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)