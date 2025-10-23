Milano 13:37
42.452 +0,57%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:37
9.574 +0,62%
Francoforte 13:37
24.140 -0,05%

Piazza Affari: movimento negativo per Cementir

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società cementiera, che tratta con una perdita del 2,03%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Cementir rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, il gruppo cementiero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,34. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
