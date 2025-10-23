Piazza Affari: movimento negativo per Cementir

società cementiera

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,03%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,34. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)