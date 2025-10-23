Milano 11:12
Piazza Affari: movimento negativo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia telefonica, che tratta con una perdita del 2,72%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,13%, rispetto a +0,99% del principale indice della Borsa di Milano).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda telefonica. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,5037 Euro. Primo supporto visto a 0,4891. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,4843.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
