Piazza Affari: movimento negativo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia telefonica
, che tratta con una perdita del 2,72%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Telecom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,13%, rispetto a +0,99% del principale indice della Borsa di Milano
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda telefonica
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,5037 Euro. Primo supporto visto a 0,4891. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,4843.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)