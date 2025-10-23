Piazza Affari: positiva la giornata per Juventus

(Teleborsa) - Avanza la società operante nel settore del calcio professionistico
, che guadagna bene, con una variazione del 3,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Juventus
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Juventus
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Juventus
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,835 Euro. Supporto a 2,737. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,933.
