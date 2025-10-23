Talea Group, Angelo Riva nuovo CFO

(Teleborsa) - Talea Group
, società sospesa su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha nominato Angelo Riva
come Chief Financial Officer
del Gruppo. La nomina si inserisce nell'ambito del percorso di composizione negoziata della crisi e del più ampio processo di rafforzamento della governance e della struttura finanziaria.
Riva vanta una consolidata esperienza nella gestione finanziaria e nella trasformazione aziendale in contesti complessi e internazionali
. Ha ricoperto il ruolo di Group FP&A & Deputy Group CFO in Natuzzi
, per poi entrare in YOOX NET-APORTER GROUP come Consolidated Corporate Reporting & FP&A Director, contribuendo alla progettazione e all'implementazione dei sistemi di reporting consolidato nel contesto della fusione tra Yoox e Net-à-Porter. Dal 2019 al 2025 ha ricoperto la carica di VP, Group CFO & Member of the Board of Directors in CCH Tagetik, dove ha gestito una significativa crescita del business, guidando la trasformazione finanziaria e organizzativa verso una struttura corporate internazionale e pienamente compliance.
"L'ingresso di Angelo Riva in Talea Group rappresenta un passo fondamentale nel percorso di risanamento e rilancio del Gruppo - dichiara l'AD Riccardo Iacometti
- La sua esperienza, maturata in contesti di forte trasformazione e crescita, sarà determinante per rafforzare la nostra struttura finanziaria e sostenere la nuova fase di sviluppo di Talea".(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)