Usa, l'amministrazione Trump si prepara a investire sui computer quantistici

(Teleborsa) - Il governo degli Stati Uniti si prepara a entrare anche nel settore dei. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Wall Street Journal l', attraverso il Dipartimento del Commercio, avrebbe avviato colloqui con diverse aziende del settore per entrare nel capitale. La testata finanziaria ha fatto anche alcuni nomi delle aziende "nel mirino" di Washington:andstarebbero infatti valutando diverse opzioni per cedere parte del controllo al governo Usa in cambio di nuove risorse. Il WSJ parla di un finanziamento minimo diNon si tratta di uno schema nuovo per l'amministrazione che già negli scorsi mesi ha ampliato la propria influenza su settori che ritiene strategici: ad agosto ha acquistato il 10% del produttore di chipper un cifra intorno ai, più recentemente è invece entrato nel capitale di alcuneche estraggono, mentre ilha ricevuto dei warrant che gli conferiscono il diritto di acquistare azioni di una startup dela un prezzo stabilito in cambio di un prestito governativo.Secondo gli esperti del settore, isono una tecnologia fondamentale di prossima generazione che permetterà di eseguire rapidamente dei calcoli che ai computer odierni richiederebbero miliardi di anni.Proprio in questo ambito, nella giornata di ieriha annunciato lo sviluppo di unper computer che indica la strada verso applicazioni pratiche dele che sarà in grado di generare dati unici utilizzabili con l’. Google ha spiegato che il nuovo algoritmogira sul chip quantistico dell’azienda ed è 13.000 volte più veloce rispetto all’algoritmo classico più sofisticato sui supercomputer.