Milano 15:31
45.051 +0,49%
Nasdaq 15:31
25.611 +0,02%
Dow Jones 15:31
49.282 +0,37%
Londra 15:31
10.174 +0,30%
Francoforte 15:31
24.958 +0,23%

IonQ acquista SkyWater per 1,8 miliardi di dollari e accalera nel calcolo quantistico

Finanza
IonQ acquista SkyWater per 1,8 miliardi di dollari e accalera nel calcolo quantistico
(Teleborsa) - IonQ, azienda statunitense attiva nel settore del calcolo quantistico, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale acquisirà SkyWater Technology, la più grande fonderia di semiconduttori esclusivamente statunitense, per 35,00 dollari ad azione, in una transazione in contanti e azioni dal valore complessivo di circa 1,8 miliardi di dollari.

"Questa acquisizione rivoluzionaria consente a IonQ di accelerare significativamente la sua roadmap nel calcolo quantistico e di garantire la sua supply chain completamente scalabile a livello nazionale - ha dichiarato Niccolò de Masi, CEO di IonQ - Grazie alla progettazione, al packaging e alla fabbricazione di chip sicuri e basati negli Stati Uniti, IonQ trarrà vantaggio dall'integrazione verticale nelle nostre applicazioni di calcolo quantistico, networking quantistico, sicurezza quantistica e rilevamento quantistico, sempre più interconnesse per terra, mare, aria e spazio".

Gli azionisti di SkyWater deterranno una quota compresa tra il 4,4% e il 6,7% della società risultante dalla fusione. SkyWater manterrà la sua sede centrale a Bloomington, Minnesota, e i suoi stabilimenti in Minnesota, Florida e Texas fungeranno da centri di produzione quantistica regionali. I board di entrambe le società hanno approvato all'unanimità la transazione, che dovrebbe concludersi nel secondo o terzo trimestre del 2026.
Condividi
```