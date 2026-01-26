IonQ acquista SkyWater per 1,8 miliardi di dollari e accalera nel calcolo quantistico

IonQ

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore del calcolo quantistico, ha stipulato un, la più grande fonderia di semiconduttori esclusivamente statunitense, per 35,00 dollari ad azione, in una transazione in contanti e azioni dal valore complessivo di circa"Questa acquisizione rivoluzionaria consente a IonQ di accelerare significativamente la sua roadmap nel calcolo quantistico e di garantire la sua supply chain completamente scalabile a livello nazionale - ha dichiarato- Grazie alla progettazione, al packaging e alla fabbricazione di chip sicuri e basati negli Stati Uniti, IonQ trarrà vantaggio dall'integrazione verticale nelle nostre applicazioni di calcolo quantistico, networking quantistico, sicurezza quantistica e rilevamento quantistico, sempre più interconnesse per terra, mare, aria e spazio".Glidella società risultante dalla fusione. SkyWater manterrà la sua sede centrale a Bloomington, Minnesota, e i suoi stabilimenti in Minnesota, Florida e Texas fungeranno da centri di produzione quantistica regionali. I board di entrambe le società hanno approvato all'unanimità la transazione, che dovrebbe concludersi nel secondo o terzo trimestre del 2026.